Нижнекамский "Нефтехимик" в честь 50-летия клуба сыграет с казанским "Ак Барсом" в ретро-форме
Матч состоится 3 ноября
Фото: ХК "Нефтехимик".
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Хоккейный клуб "Нефтехимик" готовится отметить свое 50-летие. Так уж вышло, что празднование выпадет на 3 ноября. Ровно тогда, когда нижнекамская команда в родных стенах примет казанский "Ак Барс".
При этом, всех болельщиков "Нефтехимика" ждет приятный сюрприз. Команда выйдет на лед в специальной ретро-форме. Хоккеисты уже заранее продемонстрировали дизайн игровых свитеров, выложив снимки в клубном Твиттере.
Отметим, что в нынешнем сезоне "Нефтехимик" и "Ак Барс" уже встречались. 21 сентября казанцы взяли верх 2:1.
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