Казанский Кремль вошел в число трех самых популярных в России туристических объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Казанский Кремль вошел в тройку туристических объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Рейтинг составили по результатам анализа их посещаемости туристами. Выше оказались только Красная площадь столицы России и исторический центр Санкт-Петербурга.
В десятке туробъектов ЮНЕСКО оказались также Московский Кремль, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад Московской области, исторический центр Ярославля, исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей, Кижский погост в Карелии, ансамбль Ферапонтова монастыря в Вологодской области и историко-культурный комплекс Соловецких островов в Архангельской области.
Всего, по данным агентства ТурСтат, в прошлом году Казанский Кремль посетили 2,7 миллионов туристов.