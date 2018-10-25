2018-10-25T18:03:09+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель на скорости влетел в стадо овец

Погибли больше десяти животных
Искандер ЯРУЛЛИН
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Передняя часть машины была залита кровью.Передняя часть машины была залита кровью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером водитель серебряной иномарки ехал на высокой скорости по трассе Аксубаево-Чистополь. Мужчина не заметил вышедшее не проезжую часть стадо овец. Он нажал на тормоз только когда увидел животных, буквального, у себя перед капотом.

Несколько овец от удара вылетели на обочину дороги, другие разбросало по сторонам. Часть животных погибли сразу. Судя по фотографиям с места аварии некоторых овец просто разорвало на части.

Иномарка получила значительное повреждение кузова. Кроме того, передняя часть автомобиля была вся в крови животных. Пострадали ли в ДТП люди - не известно.

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