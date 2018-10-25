2018-10-25T17:02:32+03:00
Экономика

Малые компании Татарстана отрузили нефти на 120 миллиардов рублей

С начала года ими было добыто более 5,3 миллиона тонн "черного золота"
Алина ГАБДУЛИНА
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Эти компании отчислили налоговых платежей на сумму в 82 миллиарда рублей.Эти компании отчислили налоговых платежей на сумму в 82 миллиарда рублей.Фото: Николай ХИЖНЯК
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В четверг, 25 октября, в Казани состроялось совещания по итогам деятельности малых нефтяных компаний Татарстана. В ходе него глава республики Рустам Минниханов отчитался за последние 9 месяцев 2018 года.

Так, стало ясно, что за это время в Татарстане этими компаниями было добыто более 5,3 миллиона тонн нефти, а отгружено в свою очередь "черного золота" на 120 миллиардов рублей. Помимо этого в ходе встречи было отмечено, что малые нефтяные компании отчислили налоговых платежей на сумму в 82 миллиарда рублей.

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