Малые компании Татарстана отрузили нефти на 120 миллиардов рублей
В четверг, 25 октября, в Казани состроялось совещания по итогам деятельности малых нефтяных компаний Татарстана. В ходе него глава республики Рустам Минниханов отчитался за последние 9 месяцев 2018 года.
Так, стало ясно, что за это время в Татарстане этими компаниями было добыто более 5,3 миллиона тонн нефти, а отгружено в свою очередь "черного золота" на 120 миллиардов рублей. Помимо этого в ходе встречи было отмечено, что малые нефтяные компании отчислили налоговых платежей на сумму в 82 миллиарда рублей.
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