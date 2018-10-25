В Казани соберутся самые красивые студентки России

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-25T17:26:59+03:00

Шоу пройдет в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Фото: kzn.ru

Конкурс талантов пройдет с 18 по 23 ноября

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Совсем скоро в столицу Татарстана съедутся самые красивые студентки страны. С 18 по 23 ноября 70 девушек будут бороться за выход в финал V Национального конкурса таланта «Краса студенчества России-2018».

Всего же на участие в нем подавали 100 девушек из 46 регионов страны. По итогам заочного тура были отобраны 70 участниц. Из них 6 казанских студенток.

В конкурсе девушки попробуют себя в таких испытаниях, как конкурс творческих номеров, написание эссе, самопрезентация, индивидуальное собеседование, а также деловая игра.

Финальное шоу пройдет в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

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