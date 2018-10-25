2018-10-25T16:53:38+03:00
Общество

В Крыму появится храм, который сделали в Чувашии

Сейчас его возводят в Севастополе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: hersones.orgФото: hersones.org
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В Севастополе, на холме перед Малаховым курганом появится храм святителя Гурия, который с 1866 по 1867 году являлся епископом Чебоксарским. Вероятнее всего именно поэтому сруб сооружения и собирали в селе Сойгино Алатырского района Чувашии, а уже после перевезли в Крым.

Мастерами, которые сейчас возводят храм, являются пятеро жителей Чувашии. Мужчинам безвозмездно помогают неравнодушные верующие.

- Мы верим в то, что храм святителю Гурия, Архиепископа Таврического, станет святым местом не только для чувашей, проживающих в Крыму и городе-герое Севастополь, а также всех прихожан и наших земляков, приезжающих в благодатный Крым, - выражают надежду сотрудники Симферопольского Благочения.

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