2018-10-25T16:46:51+03:00
Общество

ГИБДД Казани просит водителей быть внимательными из-за школьных каникул

С начала года в городе в ДТП погиб 1 ребенок и 162 пострадали
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В каждом четвертом ДТП водители просто не хотели уступать дорогу несовершеннолетним пешеходам.В каждом четвертом ДТП водители просто не хотели уступать дорогу несовершеннолетним пешеходам.
Изменить размер текста:

31 октября в казанских школах начинаются осенние каникулы. Дети свободные от уроков в это время будут больше времени проводить на улице, передвигаться по городу, посещать торговые центры, театры и кинотеатры.

В связи с этим ГИБДД Казани просит автомобилистов быть более внимательными и осторожными.

По данным инспекторов, за 9 месяцев текущего года в столице Татарстана практически в каждом десятом дорожно-транспортном происшествии травмы получали именно дети. В результате один ребенок погиб, а 162 пострадали. В подавляющем большинстве этих случаев вина усматривалась за водителями. В каждом четвертом происшествии они просто не хотели уступать дорогу несовершеннолетним пешеходам.

Согласно статистике, чаще всего среди несовершеннолетних участниками аварий становятся дети в возрасте от 7-9 и 10-13 лет

- Родителям школьников также стоит быть внимательными и по возможности не отпускать детей на проезжую часть без сопровождения взрослых, - сообщают в ГИБДД Казани.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижнекамский "Нефтехимик" в честь 50-летия клуба сыграет с казанским "Ак Барсом" в ретро-форме
В Казань прибыл первый заместитель премьер-министра Казахстана
В список популярных имен для детей Казани вошли: София, Тимофей и Азалия
В Татарстане водитель на скорости влетел в стадо овец
Казанский Кремль вошел в число трех самых популярных в России туристических объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Казани соберутся самые красивые студентки России
Малые компании Татарстана отрузили нефти на 120 миллиардов рублей
В Крыму появится храм, который сделали в Чувашии
В Татарстане в лобовом столкновении КАМАЗа и легковушки пострадал мужчина
С 1 ноября между Казанью и Шеморданом начнут ходить электрички
В Татарстане задержали подозреваемых в ограблении и истязании молотком 87-летней бабушки
В Казани из кранов может потечь зеленая вода
За 9 месяцев 2018 года объем ВРП Татарстана подрос на 1,5%
В Госдуме место депутата от Татарстана Александра Сидякина может занять Борис Менделевич
Татарстанца, избившего пенсионера костылем, приговорили к 4,5 годам колонии
26 октября жителей трех районов Казани оставят без света
Татарстан номинирован на премию "Сделано в России-2018" за развитие общественных пространств
В Казани водитель микроавтобуса "Мерседес" насмерть сбил пенсионерку