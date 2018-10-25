ГИБДД Казани просит водителей быть внимательными из-за школьных каникул

СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-25T16:46:51+03:00

В каждом четвертом ДТП водители просто не хотели уступать дорогу несовершеннолетним пешеходам.

С начала года в городе в ДТП погиб 1 ребенок и 162 пострадали

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31 октября в казанских школах начинаются осенние каникулы. Дети свободные от уроков в это время будут больше времени проводить на улице, передвигаться по городу, посещать торговые центры, театры и кинотеатры.

В связи с этим ГИБДД Казани просит автомобилистов быть более внимательными и осторожными.

По данным инспекторов, за 9 месяцев текущего года в столице Татарстана практически в каждом десятом дорожно-транспортном происшествии травмы получали именно дети. В результате один ребенок погиб, а 162 пострадали. В подавляющем большинстве этих случаев вина усматривалась за водителями. В каждом четвертом происшествии они просто не хотели уступать дорогу несовершеннолетним пешеходам.

Согласно статистике, чаще всего среди несовершеннолетних участниками аварий становятся дети в возрасте от 7-9 и 10-13 лет

- Родителям школьников также стоит быть внимательными и по возможности не отпускать детей на проезжую часть без сопровождения взрослых, - сообщают в ГИБДД Казани.

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