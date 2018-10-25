В Татарстане в лобовом столкновении КАМАЗа и легковушки пострадал мужчина
Авария с участием легкового автомобиля "ДЭУ Нексия" и КАМАЗа произошла в этот четверг в 8.00 в Рыбно-Слободском районе республики.
Столкновение произошло возле села Русский Ошняк на участке дороги республиканского значения в сложных погодных условиях - шел дождь. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом.
25-летний водитель иномарки получил серьезные травмы, из искореженного салона его вызволяли очевидцы, чтобы передать медикам. Сейчас мужчина доставлен в РКБ.
Фото: соцсети
После удара многотонный грузовик вылетел с дороги в кювет. Легковушка получила сильные повреждения, как считают специалисты, восстановлению она уже не подлежит.
Фото: соцсети
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