В Татарстане в лобовом столкновении КАМАЗа и легковушки пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-25T16:09:17+03:00

После столкновения грузовик вылетел в кювет [фото]

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Авария с участием легкового автомобиля "ДЭУ Нексия" и КАМАЗа произошла в этот четверг в 8.00 в Рыбно-Слободском районе республики.

Столкновение произошло возле села Русский Ошняк на участке дороги республиканского значения в сложных погодных условиях - шел дождь. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом.

25-летний водитель иномарки получил серьезные травмы, из искореженного салона его вызволяли очевидцы, чтобы передать медикам. Сейчас мужчина доставлен в РКБ.

Фото: соцсети

После удара многотонный грузовик вылетел с дороги в кювет. Легковушка получила сильные повреждения, как считают специалисты, восстановлению она уже не подлежит.

Фото: соцсети

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