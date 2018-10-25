2018-10-25T15:40:13+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали подозреваемых в ограблении и истязании молотком 87-летней бабушки

Преступники в масках нагрянули к пенсионерке ночью и требовали деньги [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Полицейские смогли выйти на след подозреваемых в ночном ограблении 87-летней пенсионерки из села Ачи Нижнекамского района.

Стражами порядка были задержаны 43-летний житель Чистополя и его ранее судимый 23-летний сын.

Фото: МВД Татарстана

Фото: МВД Татарстана

Фото: МВД Татарстана

Фото: МВД Татарстана

Напомним, посреди ночи двое преступников в масках залезли в дом к пожилой женщине, перевернули все верх дном в поисках денег и пытали хозяйку молотком, чтобы та отдала им все свои сбережения. Получив желаемое, налетчики связали пенсионерку и скрылись. Их добычей стали 53 тысячи рублей.

Уже на допросе задержанные во всем сознались. По их словам, они до этого торговали в селе одеждой и знали, что пожилая женщина живет одна. Ночью они приехали из Чистополя, оставили машину в километре от места преступления, залезли в дом, а когда не нашли ничего ценного, то разбудили хозяйку. Награбленные деньги мужчины успели потратить на себя.

В Татарстане задержали подозреваемых в ограблении и истязании молотком 87-летней бабушки.МВД по РТ

- Подозреваемые под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили в МВД Татарстана.

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