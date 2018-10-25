За 9 месяцев 2018 года объем ВРП Татарстана подрос на 1,5%

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-25T14:42:02+03:00

Индекс промышленного производства к прошлому году вырос на 1,9%. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов

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В этот четверг на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана обсуждали итоги исполнения консолидированного бюджета за 9 месяцев 2018 года.

На нем в частности президент республики Рустам Минниханов отметил, что за этот период объем ВРП (Валовой региональный продукт) вырос на 1,5% к прошлому году. Так, индекс промышленного производства – на 1,9%, оборот розничной торговли - на 5,9%.

При этом в строительном комплекс пошел на снижение - 2,5%.

- Думаю, если мы введем все запланированные объекты – эти показатели удастся улучшить, - сказал президент Татарстана.

Говоря же об исполнения бюджета республики, Рустам Минниханов заявил, что главная задача – сохранить положительную динамику доходов для исполнения расходных полномочий.

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