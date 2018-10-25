В Госдуме место депутата от Татарстана Александра Сидякина может занять Борис Менделевич

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-25T14:27:12+03:00

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В этот четверг на очередном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила о том, кто в Госдуме может занять место депутата от Татарстана Александра Сидякина. Который, отметим, был недавно назначен руководителем администрации и. о. главы Башкортостана.

Что касается кандидатуры на освободившееся место в нижней палате российского парламента, то, по словам Лилии Галимовой, по логике его должен занять следующий в списке от партии. Им значится Борис Менделевич. Скорее всего именно он и получит мандат и в дальнейшем будет представлять Татарстан.

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