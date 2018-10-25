В Казани из кранов может потечь зеленая вода

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-25T15:03:18+03:00

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30 и 31 октября в столице Татарстана коммунальщики для выявления утечек на тепломагистралях добавят в воду краситель зеленого цвета Уранин-А.

Так, в первый день такой проверке подвергнут трубы ТЭЦ-2, а на следующий - ТЭЦ-1.

Поэтому жителей Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани просят не паниковать, если из кранов потечет зеленая вода. В этом случае, а также в случае обнаружения протечки на улице, нужно сообщить в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95.

СПРАВКА

Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

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