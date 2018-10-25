26 октября жителей трех районов Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-25T13:54:10+03:00

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Так, с 8.00 до 13.00 оно пропадет в домах Вахитовского района по адресам: ул. Коротченко, 2, ул. Привокзальная площадь, 3, ул. Саид-Галеева, 1, 3, ул. Ташаяк, 1;

А с 14.00 до 18.00 света уже не будет по другим адресам: ул. Зайцева, 5, ул. Кировская дамба, 1, ул. Мазита Гафури, 7, 7б.

С 8.00 до 18.00 света не будет в домах Кировского района, расположенных по адресам: ул. Восстания, 99а, ул. Кулахметова, 25 корпус 1, 25 корпус 2, ул. Окольная 17б, 17в, 94 корпус 1, 94а корпуса 1 и 2.

Также в этот день отключения пройдут и в Приволжском районе. Так, с 9.00 до 17.00 света не будет в домах частного сектора по улицам; Акчулпан, Абдуллы Алиша, Зеленая 3-я, 4-я, Малая, Механиков, Мира, Молодежная, Новая, Овражная, Солнечная, Тукая, Юбилейная, а также по адресам: ул. Сафиуллина, 42, 56, ул. Ю.Фучика 48, 50;

Обесточат с 9.00 до 12.00 дома по ул. Сафиуллина: 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 16, 16а, 26, 26а, 30. А с 15.00 до 17.00 – по ул. Р.Зорге, 75, 77.