2018-10-25T13:11:25+03:00
Происшествия

В Казани водитель микроавтобуса "Мерседес" насмерть сбил пенсионерку

ДТП произошло на улице Восстания
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Минувшим вечером в Казани произошло смертельное ДТП. На улице Восстания, недалеко от дома №27 водитель микроавтобуса "Мерседес" на проезжей части сбил пенсионерку. По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте.

Женщина получила серьезные травмы, но к приезду медиков была еще жива. Увы, но спасти ее врачам не удалось. Пострадавшая умерла по дороге в больницу. По данным пресс-службы татарстанского ГИБДД, погибшей было примерно 65-70 лет.

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