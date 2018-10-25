В Казани водитель микроавтобуса "Мерседес" насмерть сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-25T13:11:25+03:00

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Минувшим вечером в Казани произошло смертельное ДТП. На улице Восстания, недалеко от дома №27 водитель микроавтобуса "Мерседес" на проезжей части сбил пенсионерку. По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте.

Женщина получила серьезные травмы, но к приезду медиков была еще жива. Увы, но спасти ее врачам не удалось. Пострадавшая умерла по дороге в больницу. По данным пресс-службы татарстанского ГИБДД, погибшей было примерно 65-70 лет.

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