Татарстанца, избившего пенсионера костылем, приговорили к 4,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-25T14:06:49+03:00

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41-летнего жителя деревни Баландыш Тюлячинского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Так, вечером 5 марта в Казани в квартире одного из домов на улице Пугачевской осужденный выпивал в компании двоих приятелей. Во время застолья мужчина заподозрил собутыльников в краже у него мобильного телефона. Завязалась пьяная ссора. В ходе нее ее инициатор схватил костыль и жестоко избил им хозяина квартиры – пенсионера.

- В результате пенсионер получил множественные переломы ребер. Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу не вступил.

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