В Казани вновь перенесли открытие зоопарка "Река Замбези"

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-25T12:16:26+03:00

По новым данным, он откроется лишь в третьем квартале 2019 года

Изменить размер текста: A A

Если в мае 2018 года появилась информация, что казанцы смогут увидеть новый зоопарк "Река Замбези" в конце текущего года, то сейчас министерство строительства Татарстана говорит о переносе даты открытия на третий квартал 2019 года.

- В настоящее время ведутся работы по декоративному оформлению территории зоопарка и внутренних помещений вольеров, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, строительство "Река Замбези" началось с забивка пробных свай еще в 2015 году. Сейчас работы по ее возведению выполнены на 75%.

Отметим, что после открытия новой территории старая часть Казанского зоопарка станет недоступна для посетителей. Там проведут масштабную реконструкцию, в процессе которой будет снесены существующие вольеры.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»