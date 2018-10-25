Татарстан номинирован на премию "Сделано в России-2018" за развитие общественных пространств

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-25T13:24:56+03:00

Также в номинации примет участие Тула, Москва и Краснодар

Хотя чисто формально участником конкурса значится не сама республика, а помощник ее президента - Наталия Фишман

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Общественные пространства Татарстана будут согреваться за номинацию "Большая страна" в премии "Сделано в России-2018", хотя чисто формально участником конкурса значится не сама республика, а помощник ее президента - Наталия Фишман.

- И хоть там и написано мое имя, считаю, эта номинация не моя, а наша - нашей программы, дела, которое мы делаем вместе, - объясняет Фишман на своей соцтранице.

Она призывает татарстанцев активно голосовать не за нее, а за всех причастных к созданию и реконструкции общественных пространств республики: за архитекторов, строителей, дендрологов, волонтеров и активистов.

Также в этой номинации примут участие: творческий индустриальный кластер "Октава" из Тулы, московский метрополитен и Сергей Галицкий из Краснодара, который создал за свои деньги первый в стране городской парк.

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