В Казани водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-25T11:37:26+03:00

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Минувшим вечером в Казани в Казани произошла авария. Примерно в 18:15 59-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №24 по улице Академика Сахарова. В этот момент по дороге ехал автомобиль. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. При этом, водитель и не думал останавливаться, а продолжил движение и скрылся с места ДТП.

Всех, кому что-либо известно о данном дорожном инциденте просят сообщить в Госавтоинспекцию по номерам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Всего, по данным городской автоинспекции, за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 176 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими. В результате 8 участников ДТП – 4 пешехода (в том числе ребенок), 3 пассажира (в том числе ребенок) и водитель - получили различные травмы.