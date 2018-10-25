2018-10-25T11:37:26+03:00
Происшествия

В Казани водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Авария произошла на улице Академика Сахарова
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Авария произошла примерно в 18:15.Авария произошла примерно в 18:15.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Казани в Казани произошла авария. Примерно в 18:15 59-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №24 по улице Академика Сахарова. В этот момент по дороге ехал автомобиль. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. При этом, водитель и не думал останавливаться, а продолжил движение и скрылся с места ДТП.

Всех, кому что-либо известно о данном дорожном инциденте просят сообщить в Госавтоинспекцию по номерам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Всего, по данным городской автоинспекции, за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 176 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими. В результате 8 участников ДТП – 4 пешехода (в том числе ребенок), 3 пассажира (в том числе ребенок) и водитель - получили различные травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24