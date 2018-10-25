Территорию около казанской "Чаши" оккупировали танки

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-25T11:04:27+03:00

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Утром 25 октября жители Казани, проезжавшие мимо Центра семьи "Казан" несколько насторожились. На территории около "Чаши", где традиционно кучкуются свадебные "Лимузины", обосновались танки и другая военная техника.

Фотографии данного события моментально разлетелись по соцсетям. Очевидцы предполагали самое разное развитие событий, от съемок фильма до проведения "богатой на военную технику" свадьбы.

Впрочем, на деле танки и другую военную технику к "Чаше" пригнали для проведения акции "Служба по контракту - твой выбор", которая состоится в Казани 27 октября. Напомним, что для жителей города приготовили масштабное 6-часовое шоу. Главной изюминкой мероприятия станет выступление пилотажной группы "Стрижи".