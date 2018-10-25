Лидер сборной Франции прибыл в расположение казанского "Зенита"

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-25T10:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский "Зенит", как известно, начало сезона был вынужден провести не в оптимальном составе. Так, стартовые матчи против "Югры-Самотлор" и московского "Динамо" подопечные Владимира Алекно проводили без своих легионеров. Впрочем, сперва к команде присоединиляс старый знакомый Мэттью Андерсон, а сегодня в Казань прилетел звездный новичок команды - Эрвин Нгапет.

27-летний доигровщик является лидером сборной Франции. На его счету победы в Мировой лиге в 2015 и 2017 годах. Контракт с "Зенитом" он подписал еще в мае текущего года, заменив в составе любимца болельщиков Вильфредо Леона.

Впрочем, из-за занятости в национальной сборной к своей новой команде Нгапет присоединился только сейчас. Отметим, что у француза есть опыт игры в России. В 2013 году он выступал за кемеровский "Кузбасс". Любопытно, но именно против этой команды "Зениту" играть в следующем туре чемпионата страны. Впрочем, сыграет ли в этом поединке Нгапет, пока не известно.