В 2019 году День республики Чувашии пройдет в Алатырском районе

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-25T11:24:12+03:00

Также муниципалитет получит грант главы республики, который потратит на развитие общественной инфраструктуры

Изменить размер текста: A A

Ежегодно День республики Чувашии принимает город Чебоксары и один из муниципалитетов. Так, в 2019 году праздник пройдет в Алатырском районе.

В адрес Кабинета министров республики уже поступило постановление от Михаила Игнатьева о разработке и утверждении план мероприятий по подготовке и проведению в следующем году Дня Республики. Народные гуляния по традиции пройдут 24 июня.

Помимо этого, район удостоился чести получить грант главы Чувашии для развития общественной инфраструктуры.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»