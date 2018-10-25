2018-10-25T11:24:12+03:00
Общество

В 2019 году День республики Чувашии пройдет в Алатырском районе

Также муниципалитет получит грант главы республики, который потратит на развитие общественной инфраструктуры
Алина ГАБДУЛИНА
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Народные гуляния по традиции пройдут 24 июняНародные гуляния по традиции пройдут 24 июняФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Ежегодно День республики Чувашии принимает город Чебоксары и один из муниципалитетов. Так, в 2019 году праздник пройдет в Алатырском районе.

В адрес Кабинета министров республики уже поступило постановление от Михаила Игнатьева о разработке и утверждении план мероприятий по подготовке и проведению в следующем году Дня Республики. Народные гуляния по традиции пройдут 24 июня.

Помимо этого, район удостоился чести получить грант главы Чувашии для развития общественной инфраструктуры.

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