В 2019 году День республики Чувашии пройдет в Алатырском районе
Также муниципалитет получит грант главы республики, который потратит на развитие общественной инфраструктуры
Народные гуляния по традиции пройдут 24 июняФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Ежегодно День республики Чувашии принимает город Чебоксары и один из муниципалитетов. Так, в 2019 году праздник пройдет в Алатырском районе.
В адрес Кабинета министров республики уже поступило постановление от Михаила Игнатьева о разработке и утверждении план мероприятий по подготовке и проведению в следующем году Дня Республики. Народные гуляния по традиции пройдут 24 июня.
Помимо этого, район удостоился чести получить грант главы Чувашии для развития общественной инфраструктуры.
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