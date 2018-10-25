В Йошкар-Оле пьяный водитель на иномарке сбил человека и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-25T10:18:14+03:00

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Накануне днем в столице Марий Эл на улице Пролетарской пьяный 42-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi, по предварительным данным, паревысил скорость и не справился с управлением. Как результат – иномарка вылетела с дороги прямо на площадку для посадки-высадки пассажиров и сбила человека. После этого легковушка врезалась в ближайшее дерево.

- Пешеход доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Нетрезвому водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.

Всего за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Также сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено на дорогах более 300 нарушений, задержано пять пьяных водителей.

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