В Татарстане появится завод по производству биопластика
В скором времени в Татарстане начнут производить биопластик из побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы. В Москве уже состоялось подписание соответствующего контракта с итальянской компанией Bio-on S.p.A.
Известно, что оценочная стоимость инвестиций в проект создания предприятия оценивается в 90 миллионов евро. Первоначальная производственная мощность будет составлять 10 тысяч тонн в год, а после расшириться до 20 тысяч. Все это поможет республике открыть новые направления развития "зеленого", более безопасного пластика.
Отмечается, что при подписании соглашения присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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