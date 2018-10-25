В Татарстане появится завод по производству биопластика

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-25T10:31:11+03:00

Оценочная стоимость инвестиций в проект оценивается в 90 миллионов евро

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В скором времени в Татарстане начнут производить биопластик из побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы. В Москве уже состоялось подписание соответствующего контракта с итальянской компанией Bio-on S.p.A.

Известно, что оценочная стоимость инвестиций в проект создания предприятия оценивается в 90 миллионов евро. Первоначальная производственная мощность будет составлять 10 тысяч тонн в год, а после расшириться до 20 тысяч. Все это поможет республике открыть новые направления развития "зеленого", более безопасного пластика.

Отмечается, что при подписании соглашения присутствовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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