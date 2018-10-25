С начала 2018 года бюджет Татарстана «заработал» более 191 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-25T09:56:06+03:00

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В этот четверг в Доме правительства прошло республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана на тему исполнения консолидированного бюджета региона за 9 месяцев 2018 года.

Так, по словам президента Татарстана Рустама Минниханова, собственные доходы бюджета республики за этот период составили 191,8 млрд рублей – рост на 5% к прошлому году. Федеральных денег в этот раз в регион поступило в сумме 210,4 млрд рублей. Потрачено же из консолидированной казны Татарстана 185,7 млрд рублей.

По мнению Рустама Минниханова, для дальнейшего исполнения бюджета резервы имеются. Их существенную часть составляют долги по налогам. Так, с начала 2018 года они в республике сократились на 700 млн рублей.

- Работу по сокращению задолженности необходимо продолжить. Здесь требуется активная работа налоговых органов, служб судебных приставов и руководителей муниципалитетов. Также большую поддержку нам оказывают правоохранительные структуры, - заметил президент Татарстана.