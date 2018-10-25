Профессор КФУ рассказал, когда в Казани выпадет первый снег
Профессор КФУ Юрий Переведенцев, ссылаясь на данные Гидрометцентра, заявляет, что в Казани пока держится аномальная теплая погода для этого времени.
- Теплая погода и осадки обусловлены приходом Североатлантического циклона. В тыловой его части – сильные ветры, они настигнут нас уже в понедельник. Согласно климатическим меркам, среднесуточная температура воздуха должна составлять 3 градуса, по факту же она выше нормы на 5 градусов, - считает ученый.
По мнению Юрия Переведенцева, по-настоящему зима в этом году должна наступить в конце октября или в начале ноября. Именно тогда стоит ожидать первый снег. Последний уже покроет Казань к 20 ноября, а температура воздуха опустится до -5 градусов.
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