В Казани в ТЦ «Парк Хаус» из-за дыма эвакуировали около 300 человек

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-25T09:18:52+03:00

Возгорание успели потушить еще до приезда пожарных

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Накануне вечером – в 20.10, спасателям на пульт поступило сообщение от автоматической системы казанского торгового центра «Парк Хаус».

Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что в одном из туалетов в урне тлела бумага. Сотрудники торгового центра смогли своими силами справиться с этим возгоранием.

При этом еще до приезда экстренных служб, из ТЦ «Парк Хаус» на улицу было эвакуировано около 300 человек.

- Причина происшествия устанавливается. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.

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