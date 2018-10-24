В Татарстане арестованный за убийство пенсионерки совершил акт членовредительства

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-24T18:35:45+03:00

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Накануне днем при перевозке из СИЗО Чистополя в Мамадыш для следственных действий 58-летний арестованный, находясь в автозаке, незаметно совершил акт членовредительства - ранил себя в пах. Другие заключенные увидели, что мужчине стало плохо и позвали коновиров. Арестованный был срочно госпитализирован. По данному факту проводится доследственная проверка.

Отмечается, что мужчину везли также в суд, где должно было рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста.

По версии следствия, в 2017 году в магазине Мамадыша он узнал от 73-летней пенсионерки о ее намерениях отправиться в Набережные Челны для покупки слухового аппарата. Мужчина предложил ее подвезти, а по дороге задушил. А через несколько дней он заявился к своей экс-сожительнице и, получив отказ дать денег в долг, избил ее и поджег дом.

Также, в 2018 году арестованный обманом вывез 67-летнюю жительницу Удмуртии в поле и нанес ей 12 ножевых ранений. Женщина выжила, а мужчину задержали. Сообщает СУ СКР Татарстана.