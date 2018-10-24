В Казань на боевых истребителях прилетели "Стрижи"

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-24T18:02:58+03:00

"Стрижи" выступят в столице Татарстана 27 октября в рамках акции Министерства обороны России "Служба по контракту - твой выбор!" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вылетев из подмосковной авиабазы "Кубинка", они приземлились на территории аэродрома "Борисоглебское", где проведут четыре дня

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В среду, 24 сентября в Казань на боевых истеребителях "МиГ-29" из подмосковной авиабазы "Кубинка" прилетели "Стрижи". На территории аэродрома "Борисоглебское" они проведут четыре дня, два из которых потратят на тренировочные полеты.

Напомним, "Стрижи" выступят в столице Татарстана 27 октября в рамках акции Министерства обороны России "Служба по контракту - твой выбор!". Мероприятие пройдет у Центра семьи "Казан". Также в этот день казанцы ждут бесплатного концерта, хедлайнером которого станет рэпер Натан.

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