2018-10-24T17:39:35+03:00
Общество

Определился Топ-20 общественных пространств Казани

Первое место в нем занял Казанский Кремль
Алина ГАБДУЛИНА
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Пешеходная улица Баумана заняла вторую строчку в спискеПешеходная улица Баумана заняла вторую строчку в спискеФото: Алина НИЗАМОВА
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Определюсь двадцатка самых популярных общественных пространств Казани. Топ был составлен аналитическим агентством "ПроймРейтинг".

Так, первую тройку в списке заняли Казанский Кремль, пешеходная улица Баумана и парк имени Горького соответственно. Совсем немного до бронзы не хватило Центру семьи "Казан", где в последнее время разворачиваются самые крупные фестивали и акции города. А на пятой строчке рейтинга разместилась Кремлевская Набережная.

Также в топ попали: парк "Черное озеро", Старо-Татарская слобода, парк Урицкого, площадка рядом с театром кукол "Экият", "Казань Арена", парк Дворца земледельцев, парк Победы, парк "Сосновая роща", НКЦ "Казань", улица Петербургская, детский парк "Калейдоскоп" и площадь Свободы. Замыкает список популярный мест Казани Лядский сад.

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