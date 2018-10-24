Определился Топ-20 общественных пространств Казани

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-24T17:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Определюсь двадцатка самых популярных общественных пространств Казани. Топ был составлен аналитическим агентством "ПроймРейтинг".

Так, первую тройку в списке заняли Казанский Кремль, пешеходная улица Баумана и парк имени Горького соответственно. Совсем немного до бронзы не хватило Центру семьи "Казан", где в последнее время разворачиваются самые крупные фестивали и акции города. А на пятой строчке рейтинга разместилась Кремлевская Набережная.

Также в топ попали: парк "Черное озеро", Старо-Татарская слобода, парк Урицкого, площадка рядом с театром кукол "Экият", "Казань Арена", парк Дворца земледельцев, парк Победы, парк "Сосновая роща", НКЦ "Казань", улица Петербургская, детский парк "Калейдоскоп" и площадь Свободы. Замыкает список популярный мест Казани Лядский сад.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»