Татарстанцы стали реже регистрировать браки и заводить детей

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-24T17:01:26+03:00

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За последние 9 месяцев 2018 года в Татарстане сокращение числа вновь образованных семей по сравнению с прошлым отчетным периодом составило 8%. К тому же на это время в среднем по республике на 1 000 человек населения пришлось 2,6 актов о расторжении брака.

Параллельно с этими было зарегистрировано всего 35,3 тысячи актов о рождении детей - это на 3,4% меньше, чем в 2017 году. Каждый шестой ребенок в Татарстане рождается в неполной семье. Однако самым печальным в статистике является то, что снижение рождаемости начинает накладываться на одновременный рост смертности.

Вышесказанное было озвучено во время встречи членов объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мэрхэмэт – Милосердие».

Улучшить данную ситуацию, по мнению руководителя объединения Татьяны Ларионовой, могут священнослужители и промышленные предприятия. Так, первые могли бы убедить женщин не делать аборт, а вторые - усилить меры поддержки семей, члены которых у них работают.