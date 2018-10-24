В Чувашии экс-сотрудника колонии будут судить за взятку телефонами

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-24T19:03:18+03:00

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Уже экс-начальник отряд отдела по воспитательной работе исправительной колонии №9 города Цивильск обвиняется сразу по двум уголовным статьям «получение взяток» и «превышение должностных полномочий».

По версии следствия, 17 июля этого года, еще будучи сотрудником колонии, мужчина за взятку в виде сотового телефона за 7 тысяч рублей передал другой мобильник осужденному.

Далее свой телефон-взятку он снова передал отбывающему наказание в колонии, а за это получил более дорогую модель смартфона стоимостью около 11 тысячи рублей.

Вот только воспользоваться его функциями мужчина особо так и не успел. В тот же день, как он взял в руки этот гаджет, его задержали с поличным оперативные сотрудники колонии.

- Все мобильные телефоны изъяты. Свою вину мужчина признал. Расследование уголовного дела завершено, и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.