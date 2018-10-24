2018-10-24T16:11:54+03:00
Общество

25 октября в Татарстане обещают дожди и сильный ветер до 20 м/с

Уже в субботу дневная температура не будет превышать отметки в +7 градусов
Олег ЛУГОВОЙ
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В субботу ночью также обещают еще и мокрый снег.В субботу ночью также обещают еще и мокрый снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Согласно прогнозам татарстанских метеорологов, в этот четверг на территории республики в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. Также вместе с этим ожидается и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, в том числе и в Казани.

Максимальная же температура воздуха днем в Татарстане не превысит отметки в +14 градусов (в Казани +12).

В пятницу, 26 октября, ветер стихнет, дождь пройдет лишь в отдельных районах республики. Днем максимальная температура составит от +5 до +10 градусов.

В субботу же ночью ожидаются заморозки до -2 и мокрый снег в отдельных районах. Днем местами пройдут дожди, а температура воздуха в своем максимуме составит всего от +2 до +7 градусов.

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