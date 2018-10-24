В Татарстане за задержку выдачи трудовой книжки экс-работник отсудил у «РЖД-ОХРАНА» 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-24T15:50:42+03:00

В начала мужчина требовал более 800 тысяч, но потом отказался

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В Набережных Челнах суд рассмотрел иск бывшего работника к предприятию «РЖД-ОХРАНА». По словам мужчины, он проработал несколько месяцев инструктором на железнодорожном вокзале татарстанского автограда и станции Нижнекамска.

Когда срок контракта истек, мужчина вовремя не получил на руки свою трудовую книжку. За это он потребовал от ООО «РЖД-ОХРАНА» компенсацию 508 785 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Но в итоге отказался от этого в пользу мирового соглашения, согласно которому компенсации были определены в размере 200 000 рублей.

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