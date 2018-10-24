2018-10-24T15:38:46+03:00
Общество

В Казани разморозили строительство проблемных домов ГК «Фон» и ООО «Свей»

В ЖК «Молодежный» уже приступили к работам
Олег ЛУГОВОЙ
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В одном из них приходится исправлять брак от предыдущего застройщика.В одном из них приходится исправлять брак от предыдущего застройщика.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Татарстана разморожена стройка двух проблемных объектов – дом №4 по улице Четаева (ООО «Свей») и дом №1 в ЖК «Молодежный» (ГК «Фон»). В последнем к работам приступили уже в эту среду. Его планируют сдать в 2019 году.

Сейчас рабочие трудятся там над вентиляционными работами, штукатурят стены, проводят инвентаризацию окон на соответствие нормам и параллельно ведут благоустройство территории.

- Если сейчас не успеют сделать благоустройство, то, скорее всего, дом будет сдан не раньше мая-июня следующего года, потому что сдавать дом без благоустройства нельзя. А если хотя бы один из слоев асфальта подрядчик успеет положить сейчас, то постараемся раньше мая, - сказал дольщикам первый замруководителя Исполкома Казани Азат Нигматзянов.

В свою очередь в доме №4 по улице Четаева новому подрядчику помимо других работ приходится еще переделывать брак предыдущего застройщика. Придется полностью снять кровлю и уложить новую.

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