В Татарстане огласили приговор дальнобойщику виновному в смерти священника и еще 3 человек

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-24T15:20:15+03:00

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В Зеленодольске суд огласил приговор 41-летнему жителю Барнаула. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть более двух лиц.

Днем 28 августа этого года мужчина, управляя грузовиком Scania, по автодороге М-7 «Волга» «Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа» ехал в направлении столицы Башкортостана.

На 755 км трассы он врезался в остановившийся автомобиль «Лада Ларгус», который до этого двигался в попутном с большегрузом направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия получили травмы и скончались на месте 59-летний водитель легковушки, а также его трое пассажиров. Ехавшая с ними в салоне отечественного авто женщина смогла выжить, но ее здоровью в итоге был причинен тяжкий вред.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 4 годам 3 месяцам колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.