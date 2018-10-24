2018-10-24T15:20:15+03:00
Происшествия

В Татарстане огласили приговор дальнобойщику виновному в смерти священника и еще 3 человек

Его грузовик врезался в остановившуюся легковушку
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина свою вину полностью признал.Мужчина свою вину полностью признал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Зеленодольске суд огласил приговор 41-летнему жителю Барнаула. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть более двух лиц.

Днем 28 августа этого года мужчина, управляя грузовиком Scania, по автодороге М-7 «Волга» «Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа» ехал в направлении столицы Башкортостана.

На 755 км трассы он врезался в остановившийся автомобиль «Лада Ларгус», который до этого двигался в попутном с большегрузом направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия получили травмы и скончались на месте 59-летний водитель легковушки, а также его трое пассажиров. Ехавшая с ними в салоне отечественного авто женщина смогла выжить, но ее здоровью в итоге был причинен тяжкий вред.

- Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к 4 годам 3 месяцам колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанец смог вынести через разбитую витрину сумку полную элитного спиртного
Татарстанцы стали реже регистрировать браки и заводить детей
В бывшей Шамовской больнице Казани турецкий отель откроют уже в ноябре
25 октября в Татарстане обещают дожди и сильный ветер до 20 м/с
В Татарстане за задержку выдачи трудовой книжки экс-работник отсудил у «РЖД-ОХРАНА» 200 тысяч рублей
В Казани разморозили строительство проблемных домов ГК «Фон» и ООО «Свей»
В Татарстане в реку Кама выпустили более 6,6 тысяч мальков сазана
В Татарстане завели дело по завышению цен на авиабилеты из Казани в Москву
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
Женщина из Набережных Челнов пришла оформлять пенсию, но, уходя, украла телефон
В Чебоксарах из психбольницы сбежал пациент
В Казани разыскивают мужчину, изнасиловавшего молодую женщину
Казанский Кремль попал в топ-3 самых популярных объектов ЮНЕСКО в России
В Марий Эл подростки подозреваются в жестоком убийстве пропавшего таксиста
Казань стала самым непьющим городом России
В торговом центре в Казани будут учить распознавать симптомы инфаркта и инсульта
В Чебоксарах троллейбус сбил пешехода на "зебре"
Три района Казани 25 октября останутся без света
В Казани отремонтировали улицу Абдуллы Бичурина
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Президент Татарстана: Есть некий провал на рынке рабочих профессий
Житель Казани во время тест-драйва разбил дорогую иномарку стоимостью более 3 миллионов рублей
Казанцы могут поздравить Деда Мороза с Днем Рождения
В поезде «Москва-Казань» проводницу заперли за потерянную чайную ложку