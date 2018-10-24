В Татарстане завели дело по завышению цен на авиабилеты из Казани в Москву
В Казни региональное управление антимонопольной службы посчитало, что цены на билеты из столицы Татарстана в Москву в нескольких авиакомпаниях неоправданно высокие. На этой почве было возбуждено административное дело.
В нарушениях подозреваются сразу четыре авиакомпании. Считается, что они могли принять участие в картельном сговоре.
- Возбудить дело по признакам нарушения федерального закона "О защите конкуренции", - сообщает антимонопольная служба Татарстана.
На данный момент известно, что рассматривать дело будет специально организованная комиссия.
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