2018-10-24T14:49:47+03:00
Общество

В Татарстане в реку Кама выпустили более 6,6 тысяч мальков сазана

Их общий вес составил 1,7 тонны
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В эту среду, 24 октября, на территории поселка Красный Ключ Нижнекамского района в реку было выпущено более 6,6 тысяч мальков сазана.

В акции по зарыблению реки, в том числе, приняли участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин и министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

- Это благое дело, такие мероприятия у нас проходят на территории всей республики. Только по итогам прошлого 2017 года в водоемах Татарстана было проведено зарыбление на сумму свыше 26 миллионов рублей. Для нас важно, прежде всего, сохранение флоры и фауны наших водоемов, - отметил Александр Шадриков.

В этот же раз речь идет о мальках сазана, средний вес которых составляет порядка 250 граммов. Их на Каму привезли в специальных изотермических контейнерах с аэрационной системой и контролем подачи воздуха. Общий вес выпущенной рыбы в итоге составил 1,7 тонны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанец смог вынести через разбитую витрину сумку полную элитного спиртного
Татарстанцы стали реже регистрировать браки и заводить детей
В бывшей Шамовской больнице Казани турецкий отель откроют уже в ноябре
25 октября в Татарстане обещают дожди и сильный ветер до 20 м/с
В Татарстане за задержку выдачи трудовой книжки экс-работник отсудил у «РЖД-ОХРАНА» 200 тысяч рублей
В Казани разморозили строительство проблемных домов ГК «Фон» и ООО «Свей»
В Татарстане огласили приговор дальнобойщику виновному в смерти священника и еще 3 человек
В Татарстане завели дело по завышению цен на авиабилеты из Казани в Москву
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
Женщина из Набережных Челнов пришла оформлять пенсию, но, уходя, украла телефон
В Чебоксарах из психбольницы сбежал пациент
В Казани разыскивают мужчину, изнасиловавшего молодую женщину
Казанский Кремль попал в топ-3 самых популярных объектов ЮНЕСКО в России
В Марий Эл подростки подозреваются в жестоком убийстве пропавшего таксиста
Казань стала самым непьющим городом России
В торговом центре в Казани будут учить распознавать симптомы инфаркта и инсульта
В Чебоксарах троллейбус сбил пешехода на "зебре"
Три района Казани 25 октября останутся без света
В Казани отремонтировали улицу Абдуллы Бичурина
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Президент Татарстана: Есть некий провал на рынке рабочих профессий
Житель Казани во время тест-драйва разбил дорогую иномарку стоимостью более 3 миллионов рублей
Казанцы могут поздравить Деда Мороза с Днем Рождения
В поезде «Москва-Казань» проводницу заперли за потерянную чайную ложку