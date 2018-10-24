В Татарстане в реку Кама выпустили более 6,6 тысяч мальков сазана

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-24T14:49:47+03:00

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В эту среду, 24 октября, на территории поселка Красный Ключ Нижнекамского района в реку было выпущено более 6,6 тысяч мальков сазана.

В акции по зарыблению реки, в том числе, приняли участие мэр Нижнекамска Айдар Метшин и министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

- Это благое дело, такие мероприятия у нас проходят на территории всей республики. Только по итогам прошлого 2017 года в водоемах Татарстана было проведено зарыбление на сумму свыше 26 миллионов рублей. Для нас важно, прежде всего, сохранение флоры и фауны наших водоемов, - отметил Александр Шадриков.

В этот же раз речь идет о мальках сазана, средний вес которых составляет порядка 250 граммов. Их на Каму привезли в специальных изотермических контейнерах с аэрационной системой и контролем подачи воздуха. Общий вес выпущенной рыбы в итоге составил 1,7 тонны.