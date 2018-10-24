В бывшей Шамовской больнице Казани турецкий отель откроют уже в ноябре

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-24T16:41:45+03:00

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Стало известно, когда же в отреставрированном здании бывшей Шамовской больницы начнет функционировать отель. Так, это может случиться уже в ближайшие ноябрьские праздники.

Ранее отель уже открывался в тестовом режиме для туристических компаний и получил множество положительных отзывов. Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова считает, что его здание может стать еще одним украшением города.

Напомним, информация о том, что осенью 2018 года "Шамовка" окончательно превратится в гостиницу появилась еще летом. Известно, что застройщиком отеля Kazan Palace Hotel by Tasigo выступила турецкая компания.

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