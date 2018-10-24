Женщина из Набережных Челнов пришла оформлять пенсию, но, уходя, украла телефон

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-24T13:59:10+03:00

Далеко она уйти не смогла

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В Набережных Челнах 55-летняя женщина обвиняется в краже мобильного телефона.

Инцидент произошел, когда подозреваемая пришла в Пенсионный фонд, чтобы оформить пенсию. Уже уходя, она заметила, лежащий на стойке аппарат, который и похитила.

Уйти далеко женщина, правда, не смогла - ее задержали охранники организации. Свою вину задержанная скрывать не стала и вернула похищенное владелице. Однако одно только это еще ни разу не освободило никого от ответственности. Так, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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