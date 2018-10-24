В Казани разыскивают мужчину, изнасиловавшего молодую женщину
Нападение на 26-летнюю жительницу Казани произошло 22 октября в 3.00 в Советском районе столицы Татарстана на проспекте Победы возле дома №220б. По предварительным данным, девушка была изрядно пьяна, и не смогла оказать сопротивление мужчине, напавшему на нее.
В результате нападения пострадавшая была изнасилована. Девушка после этого обратилась в полицию, но задержать нападавшего по "горячим следам" не удалось.
Стражи порядка для изучения изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на магазинах.
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