В Казани разыскивают мужчину, изнасиловавшего молодую женщину

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-24T13:04:22+03:00

По предварительным данным, потерпевшая была изрядно пьяна, и не смогла оказать сопротивление

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Нападение на 26-летнюю жительницу Казани произошло 22 октября в 3.00 в Советском районе столицы Татарстана на проспекте Победы возле дома №220б. По предварительным данным, девушка была изрядно пьяна, и не смогла оказать сопротивление мужчине, напавшему на нее.

В результате нападения пострадавшая была изнасилована. Девушка после этого обратилась в полицию, но задержать нападавшего по "горячим следам" не удалось.

Стражи порядка для изучения изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены на магазинах.

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