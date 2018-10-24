В Чебоксарах из психбольницы сбежал пациент

СЕГОДНЯ 13:38 2018-10-24T13:38:54+03:00

На его поиски ориентированы все правоохранительные службы Чувашии

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Некоторое время тому назад в Республиканскую психбольницу на улице Пирогова, дом №6, по решению суда был помещен молодой человек. Его обвиняли в тяжком преступление, но по результатам психиатрической экспертизы признали невменяемым. В итоге суд принял решение отправить его на принудительное лечение в психбольницу.

А 24 октября стало известно, что пациент сбежал.

МВД Чувашии разыскивает молодого человека, сбежавшего из больницы. Его приметы: возраст примерно 27-лет, рост 170 сантиметров, худощавый, был одет в больничную одежду.

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