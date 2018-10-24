2018-10-24T17:15:11+03:00
Происшествия

Казанец смог вынести через разбитую витрину сумку полную элитного спиртного

Теперь его ищут по записям с видеокамер
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Рано утром 24 октября мужчина средних лет пришел к продуктовому магазину на улице Гарифьянова в Казани. Дожидаться пока его отроют он не стал. Разбил камнем стекло витрины и проник в зал.

Набрав полную сумку элитного алкоголя, мужчина скрылся через разбитую им витрину. Полиция не смогла найти вора по "горячим следам". Помогли записи камер видеонаблюдения. При том не только тех, которые стоят в зале обворованного магазина, но и установленные на улице.

Полицейские изучили все записи, на которых "засветилось" лицо подозреваемого. Теперь его поиск - дело времени.

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