Казанец смог вынести через разбитую витрину сумку полную элитного спиртного
Рано утром 24 октября мужчина средних лет пришел к продуктовому магазину на улице Гарифьянова в Казани. Дожидаться пока его отроют он не стал. Разбил камнем стекло витрины и проник в зал.
Набрав полную сумку элитного алкоголя, мужчина скрылся через разбитую им витрину. Полиция не смогла найти вора по "горячим следам". Помогли записи камер видеонаблюдения. При том не только тех, которые стоят в зале обворованного магазина, но и установленные на улице.
Полицейские изучили все записи, на которых "засветилось" лицо подозреваемого. Теперь его поиск - дело времени.
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