2018-10-24T12:42:39+03:00
Общество

Казань стала самым непьющим городом России

Данные получили после опроса жителей страны в возрасте от 19 до 73 лет
Искандер ЯРУЛЛИН
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Не исключено, что такую славу трезвенницы столица Татарстана заслужила благодаря статусу самого спортивного региона страны.Не исключено, что такую славу трезвенницы столица Татарстана заслужила благодаря статусу самого спортивного региона страны.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Столица Татарстана официально стала самым не пьющим городом России. Московское агентство маркетинговых и социальных исследований опросило 3 250 человек в разных регионах страны.

Во время опроса у людей в возрасте от 19 до 73 лет интересовались – какой из 25 городов они считают самым трезвым. В итоге Казань заняла последнюю строчку в списке пьющих городов.

В тройке же пьющих лидеров оказались Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Не исключено, что такую славу трезвенницы столица Татарстана заслужила благодаря статусу самого спортивного региона страны.

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