В торговом центре в Казани будут учить распознавать симптомы инфаркта и инсульта

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-24T11:38:50+03:00

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28 октября, во Всемирный день борьбы с инсультами, в одном из торговых центров Казани, расположенном на Проспекте обеды, посетителей научат распознавать симптомы инфаркта и инсульта. Собравшимся расскажут о том, как оказать первую помощь при ожогах, эпилепсии, кровотечениях, панических атаках. Начало мероприятия в 15:30.

Кроме того, в рамках мероприятия организуют танцевальный флешмоб, мастер-классы по приготовлению полезных батончиков, рисованию песком, а также розыгрыш абонементов в фитнес-центр и на процедуру проведения УЗИ шейных сосудов.

- Знание симптомов инфаркта и инсульта актуально, потому что каждые 1,5 минуты в России у одного человека случается инсульт; 80% больных приобретают тяжелую инвалидность, если им вовремя не оказана специализированная медицинская помощь; у врачей есть 4,5 часа на предупреждение необратимых изменений мозга и сохранение жизни человека, - отметили в пресс-службе регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».