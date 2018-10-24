В Марий Эл подростки подозреваются в жестоком убийстве пропавшего таксиста

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-24T12:08:29+03:00

Автомобиль оставили около заброшенного дома, а тело водителя спрятали в лесу

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Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения 48-летнего таксиста из Марий Эл. Вскоре стражам порядка удалось установить картину произошедшего и задержать двух злоумышленников, которые, предположительно, причастны к убийству мужчины.

Все началось с того, что таксист пропал во время работы. Уехал на своем автомобиле, и больше его никто не видел.

Благодаря проведенной оперативной работе удалось установить в Горномарийском районе республики заброшенный дом, около которого спрятали автомобиль мужчины. Тело самого таксиста нашли в лесу. Он погиб от многочисленных ножевых ранений.

Удалось установить, что услугами такси воспользовались два местных жителя в возрасте 17 и 18 лет. Расправиться с мужчиной они решили, когда не смогли заплатить за поездку.

- Обоих подозреваемых задержали в Йошкар-Оле, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.

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