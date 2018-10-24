Три района Казани 25 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-24T11:13:37+03:00

Без света, в частности останутся несколько дачных товариществ, вертолетная площадка и подземная парковка. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани вновь запланировано массовое отключение света. Так, 2 5 октября без электричества останутся три района столицы Татарстана.

С 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе по улицам Мазита Гафури 7, 7б, Зайцева, 5, Коротченко, 2, 4, Саид-Галеева,1, 3, Ташаяк, 1.

На четыре часа долше без электричества просидят жители домов № 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 25, 64 по улице Михаила Худякова.

С 14.00 до 18.00 света не будет в здании по улице Кировская дамба, 1, на вертолетной площадке в районе Кировской дамбы, отключится светофор на перекрестке улицы Саид-Галеева с Кремлевской Набережной, не будет электричества в подземном паркинге по адресу улице Привокзальная площадь, 3.

С 9.00 до 12.00 света не будет в Приволжском районе в домах по улице Сафиуллина, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 16, 16а, 26, 26а, 30.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Старое Победилово по Береговая, Садовая, а также в домах садовых товариществ «50 лет Победы», «Автомобилист», «Берег», «Волга», «Ивушка», «Островок», «Табигать».

С 15.00 до 17.00 не будет света в домах №№ 89, 93, 95, 81а по улице Рихарда Зорге.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по улицам 8 Марта, 9, 11,13а, Березка, 9, Академика Губкина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 18, 20, 28а, 40, 40а, 42, 44, Дорожная, 4/18, Дружбы 4, 6, 8, 10, 12, Зур Урам 4, 4а, 4б, 7, 9а, 11, 12, Искра, 31, Академика Кирпичникова, 23, 25, 27/10, Космонавтов, 1, 3, 5, Ново-Азинская, 1-а, 2, Сибирский тракт, 4, 15/2, 24, 24/7, 25, 26, 28, Шуртыгина, 11, 15, 17, 22.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.