В Татарстане во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-24T10:23:27+03:00

Во время пожара погиб мужчина Фото: Из материалов пресс-службы

На месте работали пожарные, медики и полиция

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Пожар в многоэтажном доме на улице Чапаева в Зеленодольске произошел 23 октября в 19.52. Пожарных вызвали соседи, услышавшие запах дыма.

К моменту приезда огнеборцев горела мебель в однокомнатной квартире, где проживал 46-летний мужчина. Во время тушения огня пожарные обнаружили его тело.

- По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления продуктами горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Во время пожара жители дома эвакуировались самостоятельно.

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