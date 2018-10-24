В Казани отремонтировали улицу Абдуллы Бичурина

СЕГОДНЯ 10:43 2018-10-24T10:43:00+03:00

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В Казани продолжается ремонт дорог. При этом, работы уже вступили в завершающую стадию. Так, накануне стало известно о том, что окончательно отремонтировали улицу Абдуллы Бичурина.

Работы велись на участке протяженностью 369 метров. Ремонт провели в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, на площади 2239 квадратных метров уложен новый слой асфальтобетона, обустроены тротуар на участке от улицы Чистопольская до улицы Четаева, отремонтированы площадки и съезды, заменены бортовые камни общей протяженностью 989 метров. Также установлены 424 погонных метра перильного ограждения и 13 опор освещения.