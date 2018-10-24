Президент Татарстана: Есть некий провал на рынке рабочих профессий

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-24T10:06:19+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь в Калифорнии, принял участие в сессии «Технологии и общество. Поколения» в рамках международного технологического симпозиума.

В ходе панельной дискуссии были затронуты темы современного образования. Так, Рустам Минниханов отметил, что промышленная революция и цифровая экономика стали реальностью. Но при этом не стоит забывать, что кроме информационных технологий и инноваций есть и другие сферы.

- Не все станут программистами, компьютерщиками, - сказал Рустам Минниханов. – Обществу нужны и другие профессии. Иначе кто будет работать? - задался вопросом Минниханов.

По мнению президента РТ, необходимо сохранить баланс профессий. Сейчас многие стремятся получить высшее образование, но рынок труда нуждается в рабочих профессиях.

- Есть некий провал на рынке рабочих профессий, - отметил Минниханов.

Для того, чтобы школьники могли определиться с будущей профессией, по мнению президента Татарстана, надо дать им хорошую базу во время обучения.