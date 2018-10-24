2018-10-24T11:27:43+03:00
Происшествия

В Чебоксарах троллейбус сбил пешехода на "зебре"

Пострадавшую доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
Изменить размер текста:

Наезд на девушку, переходящую дорогу по "зебре", произошел 24 октября в 8.00 на улице Гагарина в Чебоксарах. Сам факт наезда запечатлел видеорегистратор автомобиля, следовавшего в попутном направлении.

Улицу по нерегулируемому пешеходному переходу начала переходить девушка, и ее пропустила иномарка, ехавшя по крайней правой полосе. Водитель общественного транспорта ехал по второй полосе, и не отреагировал на дорожный знак "Пешеходный переход". Троллейбус сбил девушку. С травмой ноги она госпитализирована.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Троллейбус в Чебоксарах сбил пешехода на "зебре".! другой источник

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24