В Чебоксарах троллейбус сбил пешехода на "зебре"
Наезд на девушку, переходящую дорогу по "зебре", произошел 24 октября в 8.00 на улице Гагарина в Чебоксарах. Сам факт наезда запечатлел видеорегистратор автомобиля, следовавшего в попутном направлении.
Улицу по нерегулируемому пешеходному переходу начала переходить девушка, и ее пропустила иномарка, ехавшя по крайней правой полосе. Водитель общественного транспорта ехал по второй полосе, и не отреагировал на дорожный знак "Пешеходный переход". Троллейбус сбил девушку. С травмой ноги она госпитализирована.
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Троллейбус в Чебоксарах сбил пешехода на "зебре".! другой источник
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