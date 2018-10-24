В Чебоксарах троллейбус сбил пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-24T11:27:43+03:00

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Наезд на девушку, переходящую дорогу по "зебре", произошел 24 октября в 8.00 на улице Гагарина в Чебоксарах. Сам факт наезда запечатлел видеорегистратор автомобиля, следовавшего в попутном направлении.

Улицу по нерегулируемому пешеходному переходу начала переходить девушка, и ее пропустила иномарка, ехавшя по крайней правой полосе. Водитель общественного транспорта ехал по второй полосе, и не отреагировал на дорожный знак "Пешеходный переход". Троллейбус сбил девушку. С травмой ноги она госпитализирована.

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